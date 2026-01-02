Slušaj vest

Luka Dončić je najbolji strelac NBA sa 33,5 poena po utakmici, a uz to ima i 8,7 asistencija i 8,2 skokova u proseku.

Ono što se s vremena na vreme zamera Slovencu jeste njegova igra u odbrani.

Sam košarkaš je priznao da je to nešto na čemu bi trebalo da radi, a zbog jedne situacije na utakmici Los Anđeles Lejkersa protiv Detroita legendarni Redži Miler je burno reagovao.

"Pogledajte Luku. Luka, u redu je da se malo pomeriš i pomogneš u odbrani. A šta on radi? Samo podiže ruke u vazduh. Ovo bi za mene bilo frustrirajuće", rekao je Miler.

Možda nije uvek defanzivac na najvišem nivou, ali kada je reč o konkretnoj situaciji, Slovenac je podigao ruke jer je njegov saigrač prilikom pokušaja da odbrani koš dobio lakat u glavu.

