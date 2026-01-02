Viktor Vembanjama imao je sreće
NBA
POZNAT STEPEN POVREDE VIKTORA VEMBANJAME! Dan posle Jokića doživeo istu sudbinu, ali...
Najbolji košarkaš San Antonija Viktor Vembanjama nije teže povređen.
Baš kao i sa Nikolom Jokićem, delovalo je da je situacija sa Vembanjamom dosta ozbiljnija kada je izašao u poslednjoj četvrtini meča sa Njujorkom.
Povredio je koleno, pa su sve do prvih pregleda svi strepeli.
Viktor Vembanjama i Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Na kraju je Vembanjama prošao vrlo dobro - povreda nije teže prirode, u pitanju je istegnuće i uskoro će francuski superstar ponovo biti na terenu.
Američki mediji navode da će Francuz propustiti putovanje u Indijanu, kako bi odmorio u Teksasu, a mogao bi, iz predostrožnosti, da propusti i utakmicu sa Portlandom. Dakle, očekuje ga pauza od svega nekoliko dana.
Kurir sport / Sportske.net
