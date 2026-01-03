Slušaj vest

Crno-beli su ove sezone u regionalnom takmičenju izgubili samo jednu utakmicu - u gostima Dubaiju u 5. kolu i zauzima drugo mesto sa devet pobeda, dok je pomenuti tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na prvom mestu sa učinkom od 10 pobeda bez poraza.

Utakmica Partizana protiv Borca biće odigrana u Čaku sa početkom od 20.30 časova.

Borac je na sedmom mestu sa tri pobede i sedam poraza. Čačani su u četiri utakmice na domaćem terenu ostvarili po dva trijumfa i poraza.

Partizan - Split Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, dok je televizijski prenos obezbeđen na televiziji "Arena sport Premium 1".

Ne propustiteEvroligaAMERIKANAC JE OVIM GESTOM OTKRIO ŠTA MISLI O SVOM STATUSU U PARTIZANU?! Pogledajte radikalan potez košarkaša crno-belih
Tajrik Džons i Džabari Parker u dresu Partizana
EvroligaGRCI PLASIRALI NOVE INFORMACIJE O TAJRIKU DŽONSU! Partizan i Olimpijakos rešili KLJUČNI PROBLEM?! Ovo su SVI DETALJI!
Tajrik Džons
EvroligaPARTIZAN PRONAŠAO CENTRA? Dobro poznato ime na radaru crno-belih...
Partizan pronašao centra?
EvroligaZAMENA ZA TAJRIKA IMA JOŠ GORI KARAKTER OD NJEGA SAMOG! Pojačanje Partizana o kome se šuška šokiralo je Grobare - pa, gde baš njega?
Tajrik Džons KK Partizan

Bonus video:

Izlazak igrača Partizana na meč sa Makabijem Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić