Slušaj vest

"Očekuje nas teška utakmica, posebno zato što je Čačak košarkaški grad. Dvorana je nešto manja nego kod nas, ali atmosfera je odlična za igranje košarke. Čeka nas čvrst i zahtevan meč na koji moramo adekvatno da odgovorimo", naveo je Penjaroja, a preneo sajt kluba.

Partizan će u subotu od 20.30 na gostujućem terenu u Čačku igrati protiv Borca, u utakmici 13. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

1/22 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Starsport

Crno-beli su drugi na tabeli Grupe A sa devet pobeda i jednim porazom, dok je Borac sedmi sa učinkom od tri pobede i sedam poraza.

Košarkaš Partizana Isak Bonga rekao je da su on i njegovi saigrači motivisani da se vrate na "pravi put" i budu bolji.

"Imamo motivaciju i moramo da nastavimo dalje. Potrebno je da se vratimo na pravi put i pokušamo da ostvarimo pobedu, kao i da se trudimo da budemo bolji", rekao je Bonga.

U prvom ovosezonskom duelu Partizana i Borca, crno-beli su u Beogradu pobedili 85:74.

Bonus video: