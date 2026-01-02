"ČVRST I ZAHTEVAN MEČ, MORAMO DA ODGOVORIMO!" Penjaroja najavio zahtevno gostovanje Partizana
"Očekuje nas teška utakmica, posebno zato što je Čačak košarkaški grad. Dvorana je nešto manja nego kod nas, ali atmosfera je odlična za igranje košarke. Čeka nas čvrst i zahtevan meč na koji moramo adekvatno da odgovorimo", naveo je Penjaroja, a preneo sajt kluba.
Partizan će u subotu od 20.30 na gostujućem terenu u Čačku igrati protiv Borca, u utakmici 13. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.
Crno-beli su drugi na tabeli Grupe A sa devet pobeda i jednim porazom, dok je Borac sedmi sa učinkom od tri pobede i sedam poraza.
Košarkaš Partizana Isak Bonga rekao je da su on i njegovi saigrači motivisani da se vrate na "pravi put" i budu bolji.
"Imamo motivaciju i moramo da nastavimo dalje. Potrebno je da se vratimo na pravi put i pokušamo da ostvarimo pobedu, kao i da se trudimo da budemo bolji", rekao je Bonga.
U prvom ovosezonskom duelu Partizana i Borca, crno-beli su u Beogradu pobedili 85:74.
