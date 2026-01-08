Slušaj vest

Na pragu 2026. godine, kad se simbolično sabiraju utisci i otvaraju nova poglavlja, Ana Joković, potpredsednica Košarkaškog saveza Srbije za žensku košarku, najavila je da nas u godini pred nama očekuju lepe vesti.

1/5 Vidi galeriju Ana Joković Foto: KSS, KSS / D. Milenković

Srbija je pre dva meseca dobila novog selektora, pošto je umesto Marine Maljković šef stručnog štaba postao Miloš Pavlović.

U intervjuu za portal kosarka24 Joković je rekla da je glavni cilj plasman na naredno Evropsko prvenstvo, a da će naše najbolje košarkašice pokušati da sse domognu Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine.

Seniorska reprezentacija je Evropsko prvenstvo u Bolonji završila u grupnoj fazi. Kako šest meseci kasnije gledate na učešće našeg A tima i početak pretkvalifikacija za naredno prvenstvo?

-Seniorke su, po meni, doživele neuspeh. Ali, da biste ponovo ustali, trebate malo da padnete. Ne smatram to nekom tragedijom. Zasmetao mi je FIBA renking uoči prozora u novembru. Ne znam sa kojim pravom omalovažavaju Srbiju koja ima dva istorijska zlata u poslednjih deset godina, koja je četvrta u Evropi i deseta u svetu. A oni nas stavljaju na 17-18. mesto na listi, a ispred nas su neke reprezentacije koje nisu ni igrale na Evropskom prvenstvu. Volela bih da mi neko objasni kriterijume, da čujem to. Ali, dobro, navikli smo, što nas više gazite, pre proradi neki srpski inat. Prozor u novembru je bio uspešan. Pretkvalifikacije nastavljamo u martu. Često nam prebacuju, zašto utakmice igramo samo u Beogradu. Evo, igraćemo protiv Islanda u Novom Sadu. Zahvaljujem se gradu Novom Sadu, pre svih Tanji Medved na pozivu. Novi Sad je proglašen za evropski grad budućnosti, dobio je titulu Evropskog grada sporta za 2026. godinu, pa ćemo u sklopu toga igrati u Novom Sadu. Ići ćemo za kraj pretkvalifikacija u Portugal da pobedimo i tamo. Mi smo se vratili u 2010. godinu. Mi igramo pretkvalifikacije, pa tek u novembru ulazimo u sistem kvalifikacija. Čisto da se zna, kada se kaže da je ostavljeno u pozitivi, nije baš sve tako. Ogromna je smena generacije, pravi se već 6-7 godina, možda to već i predugo traje, ali ima tu kvaliteta da se vratimo tamo gde nam je i mesto.

Miloš Pavlović je pre dva meseca ozvaničen kao šef stručnog štaba. Koji cilj je postavljen pred njega kada je seniorski tim u pitanju?

-Novi selektor Miloš Pavlović je u sistemu 15-20 godina. Cilj će mu biti da ode na Evropsko prvenstvo 2027. godine. Videćemo na koje igračice će moći da računa. Imamo, kao i muškarci, problem sa Amerikom. Mnoga deca nam tamo odoše, a ona ne mogu da igraju kvalifikacione prozore. Dobra stvar je što Angela Dugalić završava i što može da igra u kvalifikacijama, ali imamo Jocu Popović, koja ide tamo. Jako je bitno što je više od 70 odsto reprezentativki sarađivalo sa Milošem. Povezali smo ove godine U20 i seniorsku reprezentaciju kroz njega kao selektora. To je sjajna stvar, složićete se sa mnom. Letos sam bila na EP u Miškolcu. Roditelji te dece, stručni štab, ekipa… to je bila sjajna kohezija i atmosfera u timu. Velika stvar je što je Jelena Bruks tu. Ona nije samo tim menadžer, ona je produžena ruka kancelarije za žensku košarku, meni, Milošu… Gde ćete bolje da u selekciji imate takvu ličnost. Na primer, letos u Vizuri Jelena tokom prijateljske utakmice uzme i briše parket. Ili, u juniorskoj reprezentaciji Jovana Popović i Milica Dragićević nose aparate posle EP kada smo se vraćali iz Španije, a neka tamo koja nije ni zaslužila da bude na širem spisku od 16 igračica, neće da nosi aparate. Šta hoću da kažem? Vi tačno vidite ko je ko i ko zaslužuje mesto. Tačno vidite da neki nisu zaslužili mesto, već su slučajno tu jer su imali sreću da su neke igračice povređene. A onda sa druge strane, imate neke vrhunske igračice koje su ostavile sjajne rezultate. Kao što i ja ovih 15 godina radim sve. Nisam samo funkcioner, možda sam i najmanje u tome. Ne idem i ne hvalim se. Pomenula sam vas troje novinara, Bilju, Ninu i tebe, kojima dajem intervjue. Ne idem po podkastima, kojih sada ima milion. Kad vidim da neki iz odbojke pričaju o košarci, to mi malo zasmeta. Danas svako može da uzme opremu i da priča, kao da se razume. Ne! Vas troje ste jedini kompetentni za žensku košarku, da se ne uvredi niko drugi. Ima tu još nekoliko novinara, naravno, koji povremeno isprate. Više volim da razgovaram sa ljudima koji su uvek tu, a ne kao ovi novokomponovani koji samo ponekad pišu o ženskoj košarci kao da se razumeju. Da zaključim, sve devojke su na sjajan način prihvatile Miloša, atmosfera u timu je bila odlična, radilo se dobro. Sa samo tri treninga smo ušli u pretkvalifikacije. Hvala Savezu i predsedniku koji su nam omogućili čarter za Island, to nam je puno značilo i za tu utakmicu i za onu protiv Portugala u Beogradu, pošto smo imali vremena da se pripremimo. Odigrali smo tu utakmicu sasvim korektno i ušli u novi ciklus kako treba. Volela bih da završimo pretkvalifikacije sa 4-0, a onda čekamo juli i žreb. Bilo bi dobro da ostanemo u prvom šeširu na žrebu, kako bi izbegli najkvalitetnije protivnike.

U ranijim intervjuima ste isticali da se trudite da iz godine u godinu podignete nivo u organizaciji. Šta je, u ovom smislu, obeležilo 2025. godinu?

-Trudimo se da iz godine u godinu podignemo nivo u organizaciji, pa je tako ženska košarka u prethodnih 15 meseci, od kada je novo rukovodstvo, dobila nešto što nikada do tada nije. Nikad se u kvalifikacijama do sada nije desilo da letimo čarterom. Imali smo izvanredne uslove kada smo 2022. godine putovali na Svetsko prvenstvo u Australiji, gde su igračice bile u biznis klasi. Recimo, druge ekipe koje su putovale istim avionom nisu imale taj komfor. Isto važi i za Belem u Brazilu, kada smo putovali. Taj nivo organizacije dižemo iz godine u godinu. Svake godine sam objavljivala podatke koliko iznosi budžet za žensku košarku. Tu je falila klupska košarka. Mogu da kažem da su u poslednjih 15 meseci klubovi Prve i Druge lige, zahvaljujući državi Srbiji i predsedniku Saveza dobili ogromna sredstva. Klubovi Prve lige su dobili po osam miliona dinara, klubovi Druge ženske lige po tri miliona dinara. Crvena zvezda i Student su imali ogromne budžete, predstavljali su nas u Evropi. Mislim da samo neko ko je, kako bih rekla a da ne budem gruba, bezobrazan, može da prigovori po ovom pitanju. Sve što smo mogli, to smo dobili. Drugo je pitanje, kako je ko trošio. Ne možete vi da razmišljate, „e, sad ja imam pare, sad ću ja…“. Sve je proces i sve mora da ima logiku. Ono što oduvek pričam, na prvom mestu je struka. Ne vidim da je uloženo u struku koliko je trebalo kvalitetno da se uloži. Takođe, ni u mlađe kategorije koliko je trebalo. Osim Mege i donekle još nekih klubova, da ulažu u mlađe kategorije koliko treba. Novo rukovodstvo je sve što je obećano 2. oktobra od strane predsednika ispunilo, pa i više od toga. Učesnici mogu da pričaju o uslovima koje imaju u reprezentacijama. Ali ćemo i to podići na viši nivo u novoj godini, pogotovo u mlađim kategorijama. Ono što je bitno i što ponavljam, Savez ulaže u struku. Prvi put u istoriji imamo tri profesionalca na mestu selektora. Marina Maljković je otišla. Po meni, mnogo toga je trebalo ranije da se uradi jer smo ulazili u novi ciklus, a ne tri dana pred početak. To se radi 1. jula, a ne 1. novembra. Ali, uspeli smo bezbolno da prebrodimo taj period. Otkad se bavim ovim poslom nemam samo opciju A, nego i B i C varijantu. Sve po principu, ako se desi to, onda moramo da imamo to i to rešenje u datom trenutku.