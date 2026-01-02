Slušaj vest

Partizan će u subotu od 20.30 na gostujućem terenu u Čačku igrati protiv Borca, u utakmici 13. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

Košarkaš Partizana Isak Bonga rekao je da su on i njegovi saigrači motivisani da se vrate na "pravi put" i budu bolji.

Večiti derbi Partizan - Zvezda, Isak Bonga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

"Imamo motivaciju i moramo da nastavimo dalje. Potrebno je da se vratimo na pravi put i pokušamo da ostvarimo pobedu, kao i da se trudimo da budemo bolji", kazao je Bonga.

U prvom ovosezonskom duelu Partizana i Borca, crno-beli su u Beogradu pobedili 85:74.

