Majkl Porter Džunior otišao je iz Denver Nagetsa, pošto je klub procenio da je njegov ugovor preveliko opterećenje za budžet i da je neophodno napraviti prostor za dovođenje još nekoliko pojačanja i širenje rotacije.

Američki košarkaš je potom karijeru nastavio u Bruklinu, gde je vrlo brzo dobio ulogu jednog od glavnih nosilaca igre. Ipak, čini se da rastanak sa Denverom nije prošao bez gorčine.

Na to su ukazale njegove nedavne izjave, u kojima su mnogi prepoznali prikrivenu kritiku na račun bivšeg kluba, što je izazvalo pažnju javnosti i otvorilo pitanje da li su neke nesuglasice iz prošlosti i dalje prisutne.

"Osećam da moram da budem ultra agresivan i da to pomaže mojim saigračima. To im stalno ponavljam. Da šutiraju te iste šuteve bez obzira da li promaše. Isto to ponavlja i trener Đordi Fernandez nama. Nije mu važno da li pogodiš, već da li je šut dobar. Čak i kada promašim, a šut je dobar, ponavlja mi da nastavim da šutiram i traži da šutiram", kazao je Porter i potom nastavio:

"Kada imate trenera koji stvarno veruje u vas i vaše sposobnosti onda to pravi ogromnu razliku na terenu. Svaki NBA igrač je talentovan, ali kada imate trenera koji u vas veruje i stalno vam to ponavlja, onda to mnogo pomaže. To svima nama pomaže, kako meni tako i novim mladim igračima", zaključio je Majkl Porter.