U sklopu 13. kola ABA lige košarkaši Borca će u Čačku ugostiti ekipu Partizana, a taj meč je na programu sutra od 20.30 sati.

Saša Ocokoljić, trener Borca, ističe da ne treba mnogo trošiti reči o predstojećem rivalu.

,,Nema potrebe puno pričati o kvalitetu koji poseduje ekipa Partizana i nema sumnje da je Partizan apsolutni favorit u ovoj utakmici”, rekao je Ocokoljić.

Partizan - Borac 2025/26 Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Uprkos svemu, košarkaši Borca će dati sve od sebe da se pokažu u najboljem mogućem izdanju.

,,Cilj nam je da odigramo najbolje što možemo i da damo maksimum na ovom meču, tako da se nadam da će publika moći da uživa u dobroj predstavi”, dodao je trener ekipe iz Čačka.

Atmosfera pred početak utakmice Borac - Olimpija Izvor: MONDO/Slaven Petković