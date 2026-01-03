Slušaj vest

Denver Nagetsi nisu uspeli da naprave novu senzaciju i da bez pola tima slave na gostovanju Klivlendu, te su poraženi od Kavalirsa rezultatom 113:108.

Džamal Marej borio se koliko je mogao, upisao je 34 poena, sedam asistencija i šest skokova, ali nije uspeo da obezbedi pobedu Denveru, već je do trijumfa stigao Klivlend predvođen Donovanom Mičelom koji je imao 33 poena, šest skokova i pet asistencija.

Ipak, ono što daleko više zanima sve u Srbiji je situacija sa Nikolom Jokićem, a tokom meča Klivlenda i Denvera stigle su i nove informacije o stanju njegove povrede.

1/18 Vidi galeriju Nikola Jokić u timu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novinarka NBA, Kasidi Hubart, iznela je nove detalje o zdravstvenom stanju Nikole Jokića, Arona Gordona i Kristijana Brauna i to tokom prenosa uživo, a za srpskog asa istakla je kako napredak teče iznenađujuće dobro. Kako prenose američki mediji, Gordon (zadnja loža) i Braun (skočni zglob) napreduju u oporavku i sve su bliži povratku na teren tokom aktuelne gostujuće turneje Denvera, a Jokić je već krenuo u oporavak i to vožnjom bicikla i vežbama na stepenicama, te može da se desi da pauzira i manje od procenjene četiri nedelje.

Na listi povređenih Nagetsa nalaze se i Jonas Valančijunas (list) i Kem Džonson (koleno), te je jasno da su Nagetsi u velikom problemu.

