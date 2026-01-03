Slušaj vest

Konačno smo videli sve najbolje od tandema Luka Dončić - Lebron Džejms.

Slovenac i Amerikanac odigrali su sjajan meč, a Los Anđeles Lejkersi slavili su protiv Memfis Grizlisa rezultatom 128:121.

Najbolji na terenu bio je Dončić koji je meč završio sa 34 poena, osam asistencija i šest skokova.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić na meču Los Anđeles Lejkers - Memfis Grizlis Foto: Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

U stopu ga je pratio Lebron Džejms koji je imao učinak od 31 poena, devet skokova i šest asistencija.

Tandem je u potpunosti dominirao i Memfis nije uspeo da odgovori i pored toga što je u timu imao raspoloženog Džerena Džeksona koji je susret završio sa 25 poena, ali bez odgovarajuće podrške saigrača.

Lejkersi su posle ovog trijumfa peti na Zapadu sa skorom 21-11, dok je Memfis deveti u istoj konferenciji sa 15 pobeda i 19 poraza.

BONUS VIDEO: