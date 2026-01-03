Luka Dončić i Lebron Džejms odigrali su fenomenalan meč u pobedi Lejkersa protiv Memfisa
NBA
LUKA I LEBRON UNIŠTILI MEMFIS! Navijači Lejkersa dočekali strašnu partiju tandema Dončić - Džejms!
Slušaj vest
Konačno smo videli sve najbolje od tandema Luka Dončić - Lebron Džejms.
Slovenac i Amerikanac odigrali su sjajan meč, a Los Anđeles Lejkersi slavili su protiv Memfis Grizlisa rezultatom 128:121.
Najbolji na terenu bio je Dončić koji je meč završio sa 34 poena, osam asistencija i šest skokova.
Luka Dončić na meču Los Anđeles Lejkers - Memfis Grizlis Foto: Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
U stopu ga je pratio Lebron Džejms koji je imao učinak od 31 poena, devet skokova i šest asistencija.
Tandem je u potpunosti dominirao i Memfis nije uspeo da odgovori i pored toga što je u timu imao raspoloženog Džerena Džeksona koji je susret završio sa 25 poena, ali bez odgovarajuće podrške saigrača.
Lejkersi su posle ovog trijumfa peti na Zapadu sa skorom 21-11, dok je Memfis deveti u istoj konferenciji sa 15 pobeda i 19 poraza.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši