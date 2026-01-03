Slušaj vest

Deni Avdija, sin legende Crvene zvezde Zufera Avdije, odigrao je jedan od najboljih mečeva u karijeri i u noći između petka i subote bio je među najzaslužnijima što su Portland Trejlblejzersi savladali Nju Orleans Pelikanse u gostima rezultatom 122:109.

Avdija je susret završio sa 34 poena, 11 skokova i sedam asistencija i bio je najbolji u pobedničkom timu, a bolji poenterski učinak od njega imao je samo Zion Vilijamson iz Pelikansa koji je ubacio 35 poena, te imao i osam skokova.

Deni Avdija na meču Portland - Nju Orleans Foto: Chris Graythen / Getty images / Profimedia

O potezima Izraelca bruji čitava Amerika - dominirao je u reketu, pogađao kako je hteo, te upošljavao saigrače na magičan način, a ovo su njegovi najbolji potezi sa ove utakmice:

