Deni Avdija bio je jedan od najzaslužnijih za pobedu Portlanda protiv Nju Orleansa
SIN ZVEZDINE LEGENDE ZABLISTAO U NBA LIGI! Odigrao jedan od najboljih mečeva karijere, Amerika bruji o njegovim potezima (VIDEO)
Deni Avdija, sin legende Crvene zvezde Zufera Avdije, odigrao je jedan od najboljih mečeva u karijeri i u noći između petka i subote bio je među najzaslužnijima što su Portland Trejlblejzersi savladali Nju Orleans Pelikanse u gostima rezultatom 122:109.
Avdija je susret završio sa 34 poena, 11 skokova i sedam asistencija i bio je najbolji u pobedničkom timu, a bolji poenterski učinak od njega imao je samo Zion Vilijamson iz Pelikansa koji je ubacio 35 poena, te imao i osam skokova.
Deni Avdija na meču Portland - Nju Orleans Foto: Chris Graythen / Getty images / Profimedia
O potezima Izraelca bruji čitava Amerika - dominirao je u reketu, pogađao kako je hteo, te upošljavao saigrače na magičan način, a ovo su njegovi najbolji potezi sa ove utakmice:
