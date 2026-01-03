Slušaj vest

Denver Nagetsi nisu uspeli da upišu i drugu pobedu bez Nikole Jokića u timu, te su poraženi na gostovanju Klivlend Kavalirsima rezultatom 113:108.

Dejvid Adelman bio je bez pola tima na ovom meču, a po završetku utakmice digao je glas na konferenciji za medije i u prvi plan istakao je to da su falili Jokić i Valančijunas.

- Da, zapravo su centri bili problem, a u nekoliko navrata mislio sam da smo dobro "zazidali" reket... Ali da, očigledno nam nedostaje visina - rekao je Adelman, pa zagrmeo kao nikada do sada kada je odgovorio na pitanje o Jokićevoj povredi:

- Milion je izgovora na ovom dugom gostovanju, izgubite dva centra u poslednjih nekoliko utakmica... Bla, bla, bla, svi izgovori ovog sveta. Ali ako igrate sa velikim trudom i igrate zajedno, a to je ono što ovi momci rade, mislim da će sve biti u redu kao i tokom čitave godine.

Govorio je i o Džamalu Mareju koji je trenutno, dok se Nikola Jokić ne vrati, prva zvezda tima.

- Morate da živite sa nekim od ovih promašaja, posebno kada Džamala udvajaju iznova, i iznova, i iznova. Lako je reći "Džamal mora da nađe šut ili bolji šut". Kada pošalju dvojicu na njega, to je jednostavno tako. Ostali momci moraju imati samopouzdanja da šutnu. I imali su. Samo lopte nisu ušle kada nam je to bilo najpotrebnije - istakao je on, a zatim dodao:

- Mislim da moram da pronađem načine da Džamalu otvorim prostor za više igre "jedan na jedan". Nećemo igrati onako kako obično igramo. Biće mnogo više "pik-en-rol" igre, očigledno - rekao je Meloun, aludirajući na to da bez Jokićevih dodavanja i "urručenja" lopte igra mora biti jednostavnija.

Adelman je posle svega bio ponosan na tim, ali je istakao jedan veliki problem - samo 11 postignutih poena u poslednjoj četvrtini.

- Postigli 11 poena u četvrtoj četvrtini, šutirali smo jedan od 12 za tri poena, ali sam video da momci pokušavaju da pronađu jedni druge... Frustrirajuće je izgubiti, ne samo zato što smo izgubili, već zbog truda koji je grupa uložila. Veoma sam ponosan što sam trenirao ovaj tim večeras. Samo smo izašli da igramo. Bili smo deo igre fizički od početka. Očigledno smo bili u hendikepu na određenim pozicijama, ali prihvatiću ovakav trud svake večeri od ove grupe - zaključio je Dejvid Adelman.

