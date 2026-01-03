Slušaj vest

Nikola Jokić nalazi se na prinudnoj pauzi zbog povrede kolena koju je doživeo, a Denver Nagetsi bez njega u timu nisu uspeli da pobede Klivlend Kavalirse u gostima, te su poraženi rezultatom 113:108.

Osakaćeni Nagetsi pružili su žestok otpor Kavalirsima, ali do više od časnog poraza nažalost nisu mogli.

I dok je Denver gubio u Klivlendu, a Jokić meč posmatrao van terena, Nikolin glavni rival u MVP trci, Šej Gildžes-Aleksander, odigrao je novi brutalan susret.

Šej Gildžes-Aleksander na meču Golden Stejt - Oklahoma Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Oklahoma je ubedljivo savladala Golden Stejt Voriorse u gostima rezultatom 131:94, a Gildžes-Aleksander je meč završio sa 30 poena, sedam asistencija i jednim skokom, te je Jokić dobio nove loše vesti i poruku da Kanađanin nema nameru da se zaustavi i da ide po novu MVP titulu.

Pored kanadskog asa, u timu Oklahome na ovom meču istakli su se i Karlson, Holmgren i Vigins (svi po 15 poena), dok je kod oslabljenih Voriorsa, za koje nije igrao Stef Kari, trio Horford, Mudi, Ričard postigao po 13 poena.

Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:

