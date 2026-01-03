Slušaj vest

Povreda Nikole Jokića i dalje je centralna tema u Denveru.

Nagetsi su ostali bez svog najboljeg igrača, ali i još nekolicine veoma bitnih košarkaša, te će u narednom periodu imati jako težak zadatak. Prvi meč bez Jokića u timu Denver je dobio i to protiv Toronta u gostima, ali je u drugom posle velike borbe poražen od Klivlenda sa 113:108.

1/5 Vidi galeriju Detalji sa utakmice Toronto - Denver Foto: Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia

Kako su Denver Nagetsi izgledali na terenu bez Nikole Jokića u timu?

Držala se četa Dejvida Adelmana na krilima Džamala Mareja tokom tri četvrtine, ali je poslednja deonica bila detalj koji je rešio meč. Dobio je Klivlend ovu četvrtinu sa 25:11 i tako trasirao put ka trijumfu.

Nije sve ovo izgledalo toliko loše kada su Nagetsi u pitanju, Denver je sve iznenadio odličnom igrom, ali je veći roster Kavalirsa prelomio da pobeda ostane u Klivlendu. Za one koje to zanima - evo i najzanimljivijih detalja sa utakmice Klivlenda i Denvera.

