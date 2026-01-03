KAKO IZGLEDAJU DENVER NAGETSI BEZ NIKOLE JOKIĆA?! Četa Dejvida Adelmana sve iznenadila, ali je jedan detalj PRESUDIO! (VIDEO)
Povreda Nikole Jokića i dalje je centralna tema u Denveru.
Nagetsi su ostali bez svog najboljeg igrača, ali i još nekolicine veoma bitnih košarkaša, te će u narednom periodu imati jako težak zadatak. Prvi meč bez Jokića u timu Denver je dobio i to protiv Toronta u gostima, ali je u drugom posle velike borbe poražen od Klivlenda sa 113:108.
Kako su Denver Nagetsi izgledali na terenu bez Nikole Jokića u timu?
Držala se četa Dejvida Adelmana na krilima Džamala Mareja tokom tri četvrtine, ali je poslednja deonica bila detalj koji je rešio meč. Dobio je Klivlend ovu četvrtinu sa 25:11 i tako trasirao put ka trijumfu.
Nije sve ovo izgledalo toliko loše kada su Nagetsi u pitanju, Denver je sve iznenadio odličnom igrom, ali je veći roster Kavalirsa prelomio da pobeda ostane u Klivlendu. Za one koje to zanima - evo i najzanimljivijih detalja sa utakmice Klivlenda i Denvera.
