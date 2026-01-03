Nikola Kalinić vratiće se u reprezentaciju Srbije, ističe prvi čovek KSS Nebojša Čović
KOŠARKAŠKA REPREZENTACIJA SRBIJE DOBIJA STRAŠNO POJAČANJE! Nebojša Čović se oglasio i sve otkrio: "Meni je drago da je pristao da se vrati"
Prvi čovek Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, gostovao je u podkastu "Miljanov korner" gde je govorio o brojnim zanimljivim temama.
Tom prilikom je otkrio i da će se Nikola Kalinić vratiti u košarkašku reprezentaciju Srbije.
Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs
- Meni je drago da je Nikola Kalinić pristao da se vrati u reprezentaciju. Nije mogao u ovom prozoru, ali da vidimo za februar. Ja ne pričam kao ekskluzivitet, već kao dobar odnos sa trenerom Alimpijevićem. Ne bi trebalo od toga praviti medijske bombe - rekao je Čović.
