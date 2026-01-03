Slušaj vest

Dejan Koturović, svetski i evropski šampion u košarci sa našom reprezentacijom, otkrio je zanimljiv detalj sa proglašenja pobednika na EP 1995. u Atini.

Poznato je tada da je zlato osvojila reprezentacija Jugoslavije sastavljena od košarkaša iz Srbije i Crne Gore, srebrni su bili Litvanci, a bronzani selekcija Hrvatske.

Šampioni Evrope 1995. godine Foto: KSS

Fenomenalan osećaj

Otada, sada već daleke 1995. godine Hrvati se više nikada nisu popeli na pobedničko postolje. Želeli su da ponize Srbe kao evropske šampione, a na sebe su navukli prokletstvo koje traje do danas.

Dejan Koturović u podkastu "Jao Mile" kod nekadašnjeg košarkaškog reprezentativca Mileta Ilića govorio je baš o tome, kako je on doživeo osvajanje zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Grčkoj, sada već posle tri decenije.

- Osećaj je bio fenomenalan! Toliko sam bio ushićen, kad smo se penjali na postolje... Ja sam tek kasnije čuo da su Hrvati sišli sa postolja. Bio sam obuzet euforijom. Nisam registrovao uopšte kada su oni sišli. Tek posle mi rekoše... Kad sam video da se nešto dešava... Znaš, slaviš... Boli te uvo za sve - rekao je Dejan Koturović i objasnio kakvu smo košarkašku selekciju tada imali:

Dejan Koturović bivši košarkaški reprezentativac Foto: Printskrin/Instagram

Jaki kao zemlja

- Reprezentaciju su tada činili Sale Đorđević... Danilović kao igrač u usponu. Bodiroga koji je bio u razvoju, da za koju godinu postane vođa. Što mu je i uspelo... Divac! Paspalj! Teško je pored njih moglo i da se igra.

Dino Rađa, Toni Kukoč, kao i neki drugi košarkaši iz Hrvatske otkrili su vremenom da su imali snažan pritisak od strane države i političkog vrha, da napuste pobedničko postolje. Tadašnji selektor Aleksandar Petrovićotvoreno je rekao da im jeFranjo Tuđman, tadašnji predsednik Hrvatske tražio da napuste postolje.

Čak im je i prećeno da će snositi određene posledice, ukoliko ne prihvate da ultimatum iz Zagreba provedu u delo. Objašnjenje je bilo da ne žele da slušaju himnu "Hej Sloveni".

Oni su ušli u istoriju

Za košarkašku reprezentaciju Jugoslavije na EP u Grčkoj igrali su: Dejan Bodiroga, Predrag Danilović, Saša Obradović, Zoran Sretenović, Žarko Paspalj, Miroslav Berić, Aleksandar Đorđević, Željko Rebrača, Vlade Divac, Zoran Savić, Dejan Tomašević, Dejan Koturović. Selektor: Dušan Ivković.

Sastav Hrvatske činili su: Josip Vranković, Velimir Perasović, Arijan Komazec, Toni Kukoč, Vladan Alanović, Ivica Marić, Ivica Žurić, Stojan Vranković, Alan Gregov, Veljko Mršić, Dino Rađa, Davor Pejčinović. Selektor: Aleksandar Petrović.

Košarkaši Srbije su u finalu pobedili Litvaniju rezultatom 96:90, a junak utakmice bio je Aleksandar Đorđević koji je ubacio 41 poen, uz deset trojki.