Neverovatne vesti stižu nam iz Atine.

Džejms Naneli karijeru nastavlja u AEK-u, a tri dana kasnije stigla je nova bomba - u dresu ovog kluba mogao bi da zaigra i Bruno Kaboklo!

Džejms Naneli i Bruno Kaboklo Foto: Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tandem koji je igrao zajedno u Partizanu, mogao bi da se nađe u istoj opremi ponovo, preneo je grčki Atletiko.

Makis Angelopulos, vlasnik AEK-a, spreman je da izdvoji još novca kako bi klub bio jedan od najboljih u Ligi šampiona i kako bi mogao da proba da pomrsi račune Panatinaikosu i Olimpijakosu u domaćem šampionatu, a jedini problem mogla bi da bude plata Bruna Kabokla (navodno oko 120.000 evra mesečno). 

Za Bruna Kabokla zainteresovani su i neki evroligaši i videćemo gde će on na kraju završiti...

