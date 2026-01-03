Slušaj vest

Neverovatne vesti stižu nam iz Atine.

Džejms Naneli karijeru nastavlja u AEK-u, a tri dana kasnije stigla je nova bomba - u dresu ovog kluba mogao bi da zaigra i Bruno Kaboklo!

Tandem koji je igrao zajedno u Partizanu, mogao bi da se nađe u istoj opremi ponovo, preneo je grčki Atletiko.

Makis Angelopulos, vlasnik AEK-a, spreman je da izdvoji još novca kako bi klub bio jedan od najboljih u Ligi šampiona i kako bi mogao da proba da pomrsi račune Panatinaikosu i Olimpijakosu u domaćem šampionatu, a jedini problem mogla bi da bude plata Bruna Kabokla (navodno oko 120.000 evra mesečno).

Za Bruna Kabokla zainteresovani su i neki evroligaši i videćemo gde će on na kraju završiti...

