Slušaj vest

Najefikasniji u subotičkoj ekipi bio je Džavonte Houkins sa 15 poena, uz četiri skoka, Ševon Tompson je dodao 13 poena, uz četiri uhvaćene lopte, dok je poen manje upisao Dalibor Ilić, uz sedam skokova.

Najbolji učinak u slovenačkom timu imao je Umodža Gibson sa 30 poena i pet asistencija, Aleksej Nikolić je upisao 13 poena, a po 10 poena su dodali Dvejn Stjuart džunior (šest skokova) i David Škara (tri skoka).

1/9 Vidi galeriju Sporan pogodak Kodija Milera-Mekintajera sa meča Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Foto: Printscreen / Arena sport

Cedevita Olimpija zauzima prvo mesto u Grupi B sa 10 pobeda i dva poraza, dok Spartak na trećoj poziciji ima polovičan učinak nakon 12 mečeva.

Spartak u sledećem kolu dočekuje ljubljansku Iliriju, a Cedevita Olimpija gostuje Beču.