Košarkaši FMP-a poraženi su večeras na gostovanju od ekipe Kluža sa 65:93 (13:27, 19:28, 14:18, 19:20), u meču 13. kola Grupe A ABA lige.

 Najbolji učinak u ekipi iz Železnika imao je Dušan Radosavljević sa 17 poena, sedam asistencija i tri skoka, Filip Rebrača je dodao 15 poena, uz tri skoka, dok je Filip Barna upisao 13 poena i po četiri skoka i asistencije.

Bolji od ostalih u rumunskom timu bio je Ajverson Molinar sa 18 poena, uz pet asistencija i tri skoka, a 12 poena je postigao Karel Guzman, uz tri skoka.

Kluž vodi na tabeli Grupe A sa devet pobeda i tri poraza, a FMP posle trećeg vezanog poraza zauzima peto mesto sa skorom 4/7.

U narednom kolu FMP gostuje Splitu, dok Kluž gostuje Igokei.

