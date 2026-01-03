Slušaj vest

Košarkaši Krke pobedili su večeras u Novom Mestu ekipu Studentskog centra sa 77:65 (17:17, 22:18, 19:16, 19:14), u meču 13. kola Grupe A ABA lige.

 Slovenački tim je do pobede u dvorani Marof vodio Suhmejl Maton sa 18 poena, četiri skoka i tri asistencije, Lovro Urbiha je dodao 14 poena i pet skokova, dok je 12 poena postigao Žak Smrekar, uz tri uhvaćene lopte.

U podgoričkoj ekipi najefikasniji je bio Darijus Kordel Džonson sa 19 poena, uz četiri asistencije, a Aleksa Ilić je upisao 10 poena i sedam uhvaćenih lopti.

Krka na šestoj poziciji ima skor 3/9, dok je Studentski centar posle sedmog vezanog poraza na osmom mestu sa dve pobede iz 12 utakmica.

Naredni meč Krka igra na svom terenu protiv FMP-a, a Studentski centar dočekuje Partizan.

