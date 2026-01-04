Slušaj vest

Utakmica se igra danas od 16.30 časova u maloj dvorani Tivoli, a ovo će biti drugi meč dve ekipe nakon pobede Crvene zvezde 101:87 u prvom duelu koji su ikada odigrala dva tima u regionalnom takmičenju.

Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, dok je televizijski prenos obezbeđen na televiziji "Arena sport Premium 1".

Trener crveno-belih Saša Obradović moraće da vodi računa i o minutaži, ali i o kvaltetu ekipe koja je u međuvremenu pojačana i za nekoliko dobrih igrača, počev od iskusnog Bobana Marjanovića.

“Posle veoma dobre utakmice i pobede protiv Efesa moramo da zadržimo visok fokus i nastavimo pobednički niz u ABA ligi. Ilirija se u međuvremenu pojačala sa tri nova igrača u odnosu na prvu utakmice, tu su sada Bobi Marjanović, Shittu i Badjen kao ekstra talenat. Kao takvi mogu da budu zahtevan protivnik. Otežavajuća okolnost za nas predstavlja nemogućnost treninga zbog puta, a sa druge strane, potrebna nam je ponovo dobra utakmica za kontinuitet u igri …“ rekao je trener crveno belih.