Slušaj vest

Utakmica se igra danas od 16.30 časova u maloj dvorani Tivoli, a ovo će biti drugi meč dve ekipe nakon pobede Crvene zvezde 101:87 u prvom duelu koji su ikada odigrala dva tima u regionalnom takmičenju.

Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, dok je televizijski prenos obezbeđen na televiziji "Arena sport Premium 1".

Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Trener crveno-belih Saša Obradović moraće da vodi računa i o minutaži, ali i o kvaltetu ekipe koja je u međuvremenu pojačana i za nekoliko dobrih igrača, počev od iskusnog Bobana Marjanovića.

“Posle veoma dobre utakmice i pobede protiv Efesa moramo da zadržimo visok fokus i nastavimo pobednički niz u ABA ligi. Ilirija se u međuvremenu pojačala sa tri nova igrača u odnosu na prvu utakmice, tu su sada Bobi Marjanović, Shittu i Badjen kao ekstra talenat. Kao takvi mogu da budu zahtevan protivnik. Otežavajuća okolnost za nas predstavlja nemogućnost treninga zbog puta, a sa druge strane, potrebna nam je ponovo dobra utakmica za kontinuitet u igri …“ rekao je trener crveno belih.

Ne propustiteEvroligaPARTIZAN FENJERAŠ EVROLIGE NA POLA SEZONE: Pešić i Lučić poslali crno-bele na dno! Ovo posebno boli navijače kluba
Tajrik Džons i Džabari Parker KK Partizan
EvroligaIstorijsko veče crveno-belih: Zvezda demolirala Efes, a ko je propustio utakmicu - ovo su najzanimljiviji detalji (VIDEO)
EFES-ZVEZDA_53.JPG
EvroligaATRAKTIVNA VODITELJKA OSTALA U ŠOKU ZBOG POTEZA KOŠARKAŠA ZVEZDE! Moneke prišao fatalnoj Turkinji, pa joj okrenuo leđa! Nasmejao sve, pa poslao jaku poruku
Screenshot 2026-01-02 205204.jpg
EvroligaTRENER ZVEZDE JE POSLE POBEDE NAD EFESOM POSEBNO PRIČAO O JEDNOM KOŠARKAŠU: Ovo će navijače turskog kluba još više zaboleti - sad im je "sipao so na ranu"...
Saša Obradović

Čima Moneke se našalio na Instagramu Izvor: instagram/chimdoggg