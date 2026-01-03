Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su večeras Borac u Čačku rezultatom 106:91 u sklopu 13. kola ABA lige.

Pogledajte foto galeriju sa ove utakmice:

KK Borac Čačak - KK Partizan Foto: ABA liga j.t.d. / Dragana Stjepanović

Ne propustiteEvroligaTAJRIK DŽONS PONOVO NAPRAVIO HAOS! Dva puta se oglasio na društvenim mrežama, pa OBRISAO SPORNE OBJAVE! Šta se dešava sa centrom Partizana?! (FOTO)
Tajrik Džons
EvroligaVELEOBRT U SLUČAJU TAJRIKA DŽONSA?! Ko je ovo mogao da očekuje?!
Tajrik Džons KK Partizan
EvroligaTAJRIK DŽONS I OLIMPIJAKOS - OGLASIO SE GAZDA KLUBA IZ PIREJA! Saga oko centra Partizana se nastavlja: "Pošto ste to pomenuli..."
Tajrik Džons KK Partizan
EvroligaPOTEZ TAJRIKA DŽONSA KOJI GOVORI - SADA JE STVARNO KRAJ! Da li ovo znači zvaničan rastanak sa Partizanom?!
Željko Obradović i Tajrik Džons

Penjaroja o Parkeru Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić