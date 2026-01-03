Partizan je do pobede vodio Nik Kalates sa 22 poena
KALATES "OPRAO RUKE U MORAVI": Neverovatan učinak Partizanovog Grka u Čačku
Čačanska košarkaška legenda kaže da "ko god u Moravi opere ruke" dobije neverovatan šut.
Nik Kalates u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Printscreen / Instagram / partizanbc
Po svemu sudeći, to je čuo i Nik Kalates, pa je posetio reku kraj Borčeve hale.
Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Čačku ekipu Borca sa 106:91 (30:24, 26:23, 23:25, 27:19), u utakmici 13. kola Grupe A ABA lige.
Partizan je do pobede vodio Nik Kalates sa 22 poena. Međutim, ono što je nesvakidašnje za iskusnog grčkog košarkaša je činjenica da je za tri poena bio perfektan - pogodio je svih sedam šuteva.
