Slušaj vest

Sve možemo da očekujemo na košarkaškim terenima, ali da jedan igrač šutira trojke na meču 7/7... To je takva retkost... A, tek kada vidimo ime tog igrača - ostajemo u neverici.

Nik Kalates tvorac je čudesnih 7 od 7 u pobedi Partizana na gostovanju Borcu u Čačku 106:91.

1/15 Vidi galeriju KK Borac Čačak - KK Partizan Foto: ABA liga j.t.d. / Dragana Stjepanović

- Kalates pogodio vise trojki protiv Borca nego za celu prethodnu kalendarsku godinu - glasio je jedan u nizu sličnih komentara na račun sjajnog grčkog veterana.

- Izgleda da je oprao ruke u Moravi pre utakmice - glasio je još jedan mnogo puta ponovljen komentar.