Slušaj vest

Sve možemo da očekujemo na košarkaškim terenima, ali da jedan igrač šutira trojke na meču 7/7... To je takva retkost... A, tek kada vidimo ime tog igrača - ostajemo u neverici.

Nik Kalates tvorac je čudesnih 7 od 7 u pobedi Partizana na gostovanju Borcu u Čačku 106:91

KK Borac Čačak - KK Partizan Foto: ABA liga j.t.d. / Dragana Stjepanović

- Kalates pogodio vise trojki protiv Borca nego za celu prethodnu kalendarsku godinu - glasio je jedan u nizu sličnih komentara na račun sjajnog grčkog veterana.

- Izgleda da je oprao ruke u Moravi pre utakmice - glasio je još jedan mnogo puta ponovljen komentar.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ne propustiteKošarkaKALATES "OPRAO RUKE U MORAVI": Neverovatan učinak Partizanovog Grka u Čačku
Borac, Partizan, ABA liga
KošarkaPartizan trijumfom otvorio 2026. godinu! Pogledajte foto galeriju sa večerašnje utakmice u Čačku!
Borac, Partizan, ABA liga
KošarkaPUKLA STOTKA! PARTIZAN POBEDOM UŠAO U 2026. GODINU! Kalates rafalnom paljbom trojki uništio Borac, Čačani pokazali zube, ali to nije bilo dovoljno...
Borac, Partizan, ABA liga
EvroligaTAJRIK DŽONS PONOVO NAPRAVIO HAOS! Dva puta se oglasio na društvenim mrežama, pa OBRISAO SPORNE OBJAVE! Šta se dešava sa centrom Partizana?! (FOTO)
Tajrik Džons
EvroligaVELEOBRT U SLUČAJU TAJRIKA DŽONSA?! Ko je ovo mogao da očekuje?!
Tajrik Džons KK Partizan