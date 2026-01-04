Slušaj vest

Buran meč dva Hapoela i veliki skandal u režiji sjajnog trenera.

Dimitris Itudis se polude na sudije nakon što su one svirale faul u napadu Jama Madara na samom startu drugog poluvremena.

Grčki trener je odmah zbog protesta dobio tehničku grešku, a ubrzo nakon toga je i "klupa" zaradila još jednu što je automatski značilo da je Itudis - isključen.

Dimitrisu je tada "pao mrak na oči", jedina je sreća što su ga njegovi igrači i saradnici zadržali da ne dođe do arbitara.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Epilog svega je bio i prvi poraz Hapoel Tel Aviva u prvenstvu. Ekipa je Jerusalima je pobedila sa 92:77. Itudisov tim je i dalje prvi na tabeli, ali sada tu poziciju deli sa Makabijem iz Tel Aviva (skor 10-1).