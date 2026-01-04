Grčki stručnjak izgubio živce i kompas na meču Hapoel TA - Hapoel Jerusalim.
Košarka
ITUDIS HTEO DA BIJE SUDIJE?! Košarkaški svet u neverici - Šta se ovo desilo?
Buran meč dva Hapoela i veliki skandal u režiji sjajnog trenera.
Dimitris Itudis se polude na sudije nakon što su one svirale faul u napadu Jama Madara na samom startu drugog poluvremena.
Grčki trener je odmah zbog protesta dobio tehničku grešku, a ubrzo nakon toga je i "klupa" zaradila još jednu što je automatski značilo da je Itudis - isključen.
Dimitrisu je tada "pao mrak na oči", jedina je sreća što su ga njegovi igrači i saradnici zadržali da ne dođe do arbitara.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Epilog svega je bio i prvi poraz Hapoel Tel Aviva u prvenstvu. Ekipa je Jerusalima je pobedila sa 92:77. Itudisov tim je i dalje prvi na tabeli, ali sada tu poziciju deli sa Makabijem iz Tel Aviva (skor 10-1).
