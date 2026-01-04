Slušaj vest

Košarkaši Minesote pobedili su u gostima ekipu Majamija rezultatom 125:115 u utakmici NBA lige.

Nabolji u pobedničkom timu bio je Entoni Edvards sa 33 poena, dok je Naz Rid dodao 29. Džulijus Rendl je ostvario dabl-dabl učinak od 23 poena i 10 skokova.

Sa druge strane u timu Majamija najbolji je bio Norman Pauel, koji je postigao 21 poen. Srpski košarkaš Nikola Jović proveo je na terenu 28 minuta, a za to vreme zabeležio je 14 poena, četiri asistencije, tri skoka, jednu ukradenu loptu uz tri izgubljene lopte.

Jović je prikazao dobru igru i raduje što polako ulazi u željenu formu.

Košarkaši Minesote se nalaze na šestom mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 22 pobede i 13 poraza, dok je Majami osmi na Istoku sa skorom 19/16.

U ostalim utakmicama NBA lige, postignuti su sledeći rezultati: Njujork - Filadelfija 119:130, Čikago - Šarlot 99:112, San Antonio - Portland 110:115, Dalas - Hjuston 110:104 i Golden Stejt - Juta 123:114, Toronto - Atlanta 134:117, LA Klipers - Boston 115:146.