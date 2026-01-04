Slušaj vest

Košarkaši Toronta pobedili su protekle noći na svom terenu ekipu Atlante rezultatom 134:117 u utakmici NBA lige.

Najefikasniji u timu Toronta, koji sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bili su Brendon Ingram i Er Džej Beret sa po 29 poena.

U ekipi Atlante najbolji je bio Nikel Aleksander-Voker, koji je postigao 31 poen, dok je Džejlen Džonson dodao 30.

U ostalim sinoćnim utakmicama NBA lige, postignuti su sledeći rezultati: Majami - Minesota 115:125, Njujork - Filadelfija 119:130, Čikago - Šarlot 99:112, San Antonio - Portland 110:115, Dalas - Hjuston 110:104 i Golden Stejt - Juta 123:114, LA Klipers - Boston 115:146.