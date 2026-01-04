Slušaj vest

Košarkaši Bostona savladali su u gostima Los Anđeles Kliperse rezultatom 146:115. U pobedničkom timu briljirao je Džejlen Braun sa 50 poena, dok je Derik Vajt ubacio 29.

Kod domaćih, istakli su se Kavaj Lenard i Džon Kolins, koji su postigli po 22 poena. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao za LA Kliperse.

U ostalim današnjim utakmicama NBA lige, postignuti su sledeći rezultati: Majami - Minesota 115:125, Njujork - Filadelfija 119:130, Čikago - Šarlot 99:112, San Antonio - Portland 110:115, Dalas - Hjuston 110:104 i Golden Stejt - Juta 123:114, Toronto - Atlanta 134:117.

Ne propustiteKošarkaJOVIĆ ODLIČAN, ALI NEDOVOLJNO ZA POBEDU... Majami pao pred Minesotom
Nikola Jović
KošarkaKAKO IZGLEDAJU DENVER NAGETSI BEZ NIKOLE JOKIĆA?! Četa Dejvida Adelmana sve iznenadila, ali je jedan detalj PRESUDIO! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaNIKOLA JOKIĆ DOBIO NOVE LOŠE VESTI! Povređeni Srbin ovo nikako nije želeo da čuje!
Nikola Jokić
KošarkaFINIKS OPRAVDAO ULOGU FAVORITA: Sansi demolirali Sakramento Kingse (VIDEO)
Devin Buker na meču Finiks - Sakramento
KošarkaDRAMA U MILVOKIJU: Baksi u triler završnici srušili Šarlot Hornetse (VIDEO)
Bobi Portis i Musa Dijabate na meču Milvoki - Šarlot

Povreda košarkaša Brendona Bostona Izvor: Arena 2 Premium