"Seltiksi" su demonstrirali moć i slavili sa 146:111.
Košarka
BOSTON UNIŠTIO KLIPERSE U LOS ANLEĐELSU! Braun ubacio čak 50 poena
Košarkaši Bostona savladali su u gostima Los Anđeles Kliperse rezultatom 146:115. U pobedničkom timu briljirao je Džejlen Braun sa 50 poena, dok je Derik Vajt ubacio 29.
Kod domaćih, istakli su se Kavaj Lenard i Džon Kolins, koji su postigli po 22 poena. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao za LA Kliperse.
U ostalim današnjim utakmicama NBA lige, postignuti su sledeći rezultati: Majami - Minesota 115:125, Njujork - Filadelfija 119:130, Čikago - Šarlot 99:112, San Antonio - Portland 110:115, Dalas - Hjuston 110:104 i Golden Stejt - Juta 123:114, Toronto - Atlanta 134:117.
