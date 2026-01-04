Slušaj vest

Košarkaši Detroita Džejlen Duren i Tobijas Heris odsustvovaće zbog povreda nekoliko nedelja van terena, saopštili su Pistonsi, preneo je ESPN.

Duren ima problema sa povredom levog skočnog zgloba, a trebalo bi da odsustvuje osam dana sa terena. On se povredio pre dva dana na meču protiv Majamija (112:118).

Haris će zbog povrede kuka biti van terena dve nedelje.

Košarkaši Detroita se nalaze na prvom mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa 25 pobeda i devet poraza.

Detroit - Orlando Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

