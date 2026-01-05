Slušaj vest

Labrador Floki Vladimira Micova, kao i njegov vlasnik, ima zavidnu "karijeru", jer je srpskog košarkaša pratio svuda po Evropi gde je ovaj igrao - Španija, Italija, Rusija, Turska...

Upravo iz velike ljubavi prema Flokiju, Micov i njegova supruga došli su na ideju da u Beogradu naprave hotel za pse, ali ne uobičajeni, već luksuzni, kakav ne postoji u Srbiji, na Balkanu, a verovatno i šire... Ljubimci koje vlasnici ostave u hotelu u Bariču stvarno uživaju, mogu da trče do mile volje po širokoj poljani, pa i da se kupaju u bazenu...

Foto: Privatna Arhiva

- Hiperaktivan sam, stalno nešto radim. Volim da "fizikališem" i ne drži me mesto. Čak i kad odemo na more, sedam dana mi je maksimum, pa mi deca kukaju da li moramo da se vratimo. Što se tiče hotela za pse, to je proizašlo najviše iz ljubavi prema, u tom trenutku, našem psu Flokiju. Tada smo imali samo njega, a sad imamo tri ljubimca. Hvala bogu, taj labrador je živ, ima 16 godina i s nama je prošao celu Evropu, gde god sam igrao - priča Micov za Kurir.

Dakle, Floki je najzaslužniji što se rodila ta ideja?

- Pa da, jer leti, kad sam bio u Beogradu, imao sam potrebu da za vreme odmora smestim psa. Mi tada nismo mogli da nađemo ništa adekvatno, neki uslovi su bili baš jezivi. I onda smo došli na ideju da pokrenemo hotel. Plac je relativno blizu, u Bariču. Ljudi ponekad kažu da je ipak daleko, ali ne može hotel za pse da se pravi u gradu, jer treba dosta zelene površine. Ne može 45 ari da bude u krugu dvojke, nerealno je. Zato psi kod nas imaju ogromnu poljanu da se istrče, imaju bazen. Takođe, tu je naše taksi vozilo za pse za vlasnike koji nemaju svoj auto ili ne mogu da nam dovezu psa. Mi smo se u principu trudili da zadovoljimo najrazmaženije vlasnike pasa, a ima ih. Inače, šaljemo im slike i video-snimke na svaka dva, tri dana.

Foto: Privatna arhiva

Šta ti je bilo najteže u vezi s tim poslom?

- Pa, moram da kažem da sam fanatik košenja, kosim istu liniju dva puta. Kad nosim kosilicu u decembru na servis, ovi se čude ko još kosi u decembru. Pa ja kosim (smeh). Takođe, mogu da kosim samo kad su psi zatvoreni, a leti je to od 12 do 18 sati, kad su najveće vrućine. I dok mi nismo tu, hotel je u rukama kume, koja je vredna i pametna, a ima i pse.

1/4 Vidi galeriju Ljubav prema labradoru Flokiju kod biv[eg košarkaša izrodila je sjajnu ideju Foto: Privatna arhiva, Privatna Arhiva

U Srbiji je teško naći hotel takvog nivoa i sadržaja...

- Tvrdim da takav ne postoji. Pravljen je isključivo iz ljubavi u vreme dok sam igrao i nije bio biznis prioritet. Zato smo se maksimalno potrudili. Vodili smo računa o svakom detalju, mnogo toga smo u međuvremenu dodavali. Koristio sam hotele za svog psa u inostranstvu i mogu da kažem da nijedan nije približno kao naš. Tako da smo taj posao pokrenuli iz ljubavi. Bavim se i nekim drugim stvarima.

Imate dosta klijenata u hotelu?

- Imamo. Sećam se podatka od pre sedam godina, kad smo otvarali, tada je bilo oko 300.000 registrovanih pasa, a sad ih je mnogo više. Vi sad, ako prošetate bilo kojim delom grada, vidite na ulici mnogo ljudi kako ih šetaju. Neko ima i dva psa, evo, ja tri. Pun ih je grad. Mi imamo čak i goste iz Novog Sada, Kragujevca, Niša... Ljudima je zgodno kad idu na aerodrom, ostave nam psa, pa idu dalje.

Foto: Starsport

Trinkijeru sam nosio ćevape, a on mi je pravio pravu italijansku pastu Mnogo trenera si promenio u karijeri. Kako ide ta priča da te je Andrea Trinkijeri, dok si igrao u Kantuu, molio da mu iz Srbije doneseš hranu? - Da, kajmak i ćevape. Vidi se po njemu, po njegovom stomaku, da voli da jede. Ali jeste, pravi je gurman. Čak i kad je bio u Partizanu, umeo je da dođe kod mene u vikendicu. On je meni pravio pastu sa odležanim parmezanom koji je doneo iz Italije.

BONUS VIDEO: