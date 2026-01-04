Slušaj vest

Košarkaši Barselone su savladali Real Madrid sa 105:100, u okviru 14. kola ACB lige.

Bila je to prva pobeda za Katalonce posle devet uzastopnih Reala u svim takmičenjima.

Barselonu su predvodili Kevin Panter i Nikolas Laprovitola (8 asistencija) sa po 19 poena, pratio ih je Tomaš Satoranski sa 16 poena, tri skoka i pet asistencija.

Dvocifren je bio i Džoel Para sa 13 poena i sedam skokova.

Kod Reala se istakao Mario Hezonja sa 27 poena i pet skokova, pratio ga je Fakundo Kampaco sa 13 poena i pet asistencija, a dvocifreni su bili još Edi Tavares i Andreas Felis sa po 10 poena.

Real se i dalje nalazi na prvom mestu ACB lige sa 12 pobeda i dva poraza, dok je Barselona na četvrtom mestu sa skorom 10-4.

