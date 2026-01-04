Slušaj vest

U ekipi Dubaija najefikasniji su bili Dvejn Bejkon sa 15 poena uz pet skokova, Avudu Abas sa 13 poena i Kenan Kamenjaš sa 12 poena, uz tri asistencije i tri ukradene lopte.

Srpski košarkaš Filip Petrušev u pobedi je učestvovao sa 10 poena, pet skokova, četiri asistencije i dve ukradene lopte, Aleksa Avramović sa devet poena i četiri asistencije, a devet poena postigao je i Nemanja Dangubić.

U ekipi Splita najefikasniji sa po 13 poena bili su Vito Kučić i Džejkob Stivens, dok su po 12 poena postigli Dario Drežnjak i Tejvon Majers.

Dubai ima svih 11 pobeda i jedina je neporažena ekipa u ABA ligi ove sezone.

Split je pretrpeo treći uzastopni poraz i zauzima sedmo mesto na tabeli sa 3/9.

U sledećem kolu Dubai će 12. januara dočekati Borac iz Čačka, a Split će dočekati FMP.

Ranije danas Crvena zvezda je u Ljubljani pobedila Iliriju 91:74.