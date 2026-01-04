Zvezda slomila Iliriju
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Iliriju na gostovanju rezultatom 74:91 u utakmici 13. kola ABA lige.
Zvezda je tako zabeležila i osmu pobedu u regionalnom takmičenju i učvrstila se na trećoj poziciji na tabeli, uz tri poraza.
Na deobi prvog mesta su Budućnost i Cedevita Olimpija koje imaju poraz manje.
Svoje utiske posle meča izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.
"Ekstremno teška utakmica za nas posle putovanja koje uopšte nije bilo lako i bez treninga smo došli ovde. Malo smo bili uspavani prvo poluvreme, međutim, našli smo ritam i zasluženo pobedili. Očekuje nas vrlo zahtevna nedelja, dobro je da smo pobedili i da smo ostali zdravi", rekao je Saša Obradović.
