Bešiktaš je bolje otvorio utakmicu i u prvoj četvrtini uspeo da nametne ritam, pre svega zahvaljujući raspoloženom Džonu Metjuzu, koji je već u ranoj fazi došao do dvocifrenog učinka. Fenerbahče je uspeo da odgovori i održi rezultatski priključak, pa su domaći posle deset minuta imali minimalnu prednost.

Ključni deo meča odigran je u trećoj četvrtini. Horton-Taker je sa dve uzastopne trojke pokrenuo seriju Fenerbahčea, a uz podršku Biberovića i Boldvina razlika je vrlo brzo postala dvocifrena. Bešiktaš nije uspeo da pronađe odgovor, pa su gosti u jednom trenutku stekli i 20 poena prednosti.

U poslednjoj deonici Fenerbahče je rutinski priveo meč kraju. Horton-Taker je nastavio sa efikasnom igrom i uvećao razliku na maksimalnih plus 26, nakon čega je susret ušao u mirnu završnicu. Desetominutni prekid koji je usledio nakon napuštanja parketa od strane sudija zbog ubacivanja predmeta na teren nije uticao na tok utakmice.

Horton-Taker je bio najefikasniji i najzapaženiji igrač utakmice, dok je Fenerbahče imao više košarkaša sa dvocifrenim učinkom

U redovima Bešiktaša istakao se Morgan sa 15 poena, ali to nije bilo dovoljno da se ugrozi pobeda gostujuće ekipe.

Fenerbahče je ovom pobedom došao na samo trijumf zaostatka za Bešiktašom, a u narednom kolu ga već za sedam dana očekuje derbi protiv Bahčešehira, dok je Alimpijevićev tim dan ranije na gostovanje Galatasaraju.