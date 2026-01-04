Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama Mozzart Sporta, Tajrik Džons  više se ne nalazi na evroligaškom spisku crno-belih, čime je faktički okončana njegova epizoda u beogradskom klubu.

Brisanjem iz evroligaške registracije, Džons je stekao mogućnost da bez administrativnih prepreka promeni sredinu. Time je postalo jasno da u Partizanu na njega više ne računaju za nastavak sezone u Evroligi, iako formalno još uvek nije saopšten svaki detalj razlaza.

Kako prenosi Mozzart Sport, naredna stanica u karijeri Tajrika biće Pirej - Olimpijakos je označen kao najrealnija opcija i klub sa kojim je Džons najbliži dogovoru, pa se njegov povratak na evroligaške parkete očekuje upravo u crveno-belom dresu grčkog velikana.

Tajrik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

(Kurir sport/MozzartSport)

Ne propustiteEvroligaSAGA OKO TAJRIKA JE GOTOVA! Džons definitivno odlazi iz Partizana: Iznenadićete se kada vidite gde nastavlja karijeru, isplivali su svi detalji!
PARTIZAN-VIRUS_87.JPG
EvroligaTAJRIK DŽONS PONOVO NAPRAVIO HAOS! Dva puta se oglasio na društvenim mrežama, pa OBRISAO SPORNE OBJAVE! Šta se dešava sa centrom Partizana?! (FOTO)
Tajrik Džons
EvroligaVELEOBRT U SLUČAJU TAJRIKA DŽONSA?! Ko je ovo mogao da očekuje?!
Tajrik Džons KK Partizan
EvroligaTAJRIK DŽONS I OLIMPIJAKOS - OGLASIO SE GAZDA KLUBA IZ PIREJA! Saga oko centra Partizana se nastavlja: "Pošto ste to pomenuli..."
Tajrik Džons KK Partizan