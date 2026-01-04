Saga oko Tajrika Džonsa još uvek traje.
Košarka
ISPLIVAO NOVI DETALJ IZ SAGE OKO TAJRIKA DŽONSA: Da li ovo znači konačan kraj u Partizanu?
Slušaj vest
Prema nezvaničnim informacijama Mozzart Sporta, Tajrik Džons više se ne nalazi na evroligaškom spisku crno-belih, čime je faktički okončana njegova epizoda u beogradskom klubu.
Brisanjem iz evroligaške registracije, Džons je stekao mogućnost da bez administrativnih prepreka promeni sredinu. Time je postalo jasno da u Partizanu na njega više ne računaju za nastavak sezone u Evroligi, iako formalno još uvek nije saopšten svaki detalj razlaza.
Kako prenosi Mozzart Sport, naredna stanica u karijeri Tajrika biće Pirej - Olimpijakos je označen kao najrealnija opcija i klub sa kojim je Džons najbliži dogovoru, pa se njegov povratak na evroligaške parkete očekuje upravo u crveno-belom dresu grčkog velikana.
Tajrik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
(Kurir sport/MozzartSport)
Reaguj
Komentariši