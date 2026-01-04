Slušaj vest

Analizirajući aktuelno stanje u Partizanu, najtrofejniji trener crno-belih Duško Vujošević istakao je da nije smelo da se dozvoli da svlačionicom dominiraju stranci, već, kako je rekao - gro tima treba da čine domaći igrači.

Međutim, svima je jasno da naših košarkaša koji mogu da budu nosioci igre u Evroligi ima jako malo, a njihova cena je prilično visoka. U tu grupu spadaju Vasilije Micić, Marko Gudurić, Nikola Milutinov, Nikola Kalinić...

Jasno je da su oni bili van dometa Partizana. Lako je biti general posle bitke, ali ispada da je bilo bolje dati 2,5 miliona evra na primer Nikoli Milutinovu nego Džabariju Parkeru ili Šejku Miltonu.

Obradović i Savić uspeli su da dovedu Vanju Marinkovića, uručili mu kapitensku traku, a to se u prvi mah činilo kao odličan potez. Nažalost, Vanja se uklopio u sivilo ekipe i pokazao da nije ni spreman za ulogu kapitena.

Ipak, postoje igrači iz drugog ili trećeg ešalona koji su bili na izvol'te klubu iz Humske, ali nije bilo vizije da oni ostanu ili da se dovedu. Centar Dušan Miletić igrao je za Partizan, pokazivao potencijal, ali nije mogao da se izbori za značajniju minutažu. Danas u dresu Kluža Miletić je statistički osmi igrač Evrokupa, a u ABA ligi je najbolji centar s prosekom od 14,5 poena i 7,8 skokova, uz fenomenalan procenat šuta od skoro 80 odsto. Niko ne može da kaže da ne bi bio koristan u ovom timu Partizana.

Nikola Tanasković izrastao je u odličnog krilnog centra, momak iz Smedereva jedan je od najstandardnijih u Budućnosti. U Evrokupu prosečno postiže 12 poena uz 5,7 skokova, slično je i u ABA ligi. Pored toga pleni energijom u odbrani, bori se za svaku loptu. Da li može da se uporedi s Dilanom Ostekovskim? Svakako - bolji je.

Partizan je skupo koštala igranka oko plejmejkera, čak i pre povrede Karlika Džounsa bilo je jasno da je potreban još jedan kvalitetan organizator igre. Situacija u kojoj je Obradović morao da se odrekne Frenka Nilikine kako bi ostalo novca za centra praktično je upropastila sezonu, jer ostatak bekovske linije nije bio sposoban da iznese plejmejkerski teret. Na kraju je, kad je već dogorelo do noktiju, angažovan veteran Nik Kalates, a na kraju skupi Kameron Pejn. I sve je to, bar što se tiče Evrolige, prekasno.

Imao je Partizan na dlanu Savu Drezgića, beka koji je nosio dres Partizana, ali slično Miletiću, procenjeno je da nije na evroligaškom nivou. Zaigrao je potom za Megu, gde je eksplodirao ove sezone u ABA ligi. Jedan je od boljih plejmejkera - 15,8 poena, 4,6 skokova i 3,9 asistencija.

Jasno je da ovakve brojke pomenuta trojka ne bi imala u dresu Partizana jer je konkurencija jača, najpre igrali bi mnogo manje, a Evroliga je potpuno drugačije takmičenje. Ipak, kao domaći igrači sigurno bi shvatali težinu grba, ponašali se drugačije, a imali bi šta da pokažu i na terenu...



Još jedan propust - Žofri Lovernj se nudio, ali...



Mnogi navijači Partizana sa setom su odgledali novogodišnju čestitku koju je Žofri Lovernj na srpskom uputio crno-belima. Žofri se dugo vremena nudio svom bivšem klubu. Obradović je procenio da on nije dobro rešenje. Nažalost, ispostavilo se da je i tu pogrešio jer Lovernj je praktično domaći igrač, koji oseća klub kao svoju kuću i bio bi idealan za svlačionicu koja se raspala.

