Pistonse su predvodili Kejd Kaningem sa 27 poena, uz sedam asistencija, šest skokova i dve ukradene lopte i Denis Dženkins sa 25 poena i pet asistencija.

U ekipi Klivlenda Dankan Robinson bio je najefikasniji sa 30 poena, uz šest skokova, tri asistencije i tri ukradene lopte. Darijus Garland dodao je 16 poena i šest asistencija, a Evan Mobli 15 poena, pet asistencija i četiri skoka.

Detroit je prvi u Istočnoj konferenciji sa 26 pobeda i devet poraza, ispred Njujorka koji ima 23/12.

Klivlend je osmi na Istoku sa 20 pobeda i 17 poraza.

