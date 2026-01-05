Slušaj vest

Košarkaši Bruklin Netsa pobedili su Denver Nagetse rezultatom 127:115. To bi u normalnim okolonostim bilo veliko iznenađenje, ali ovako... I nije.

Naime, Nikola Jokić je povređen, kao i Kameron Džonson, Jonas Valančijunas, Kristijan Braun i Tamar Bejts. Naravno, zna se koji izostanak je ubedljivo najveći problem.

Hardvej, Gordon, Votson i Marej nisu uspeli da dobiju meč. Taj kvartet ubacio je gotovo 100 poena, ali nedovoljno. Ostatak tima imao je više nego skromnu ulogu.

Uz sve tom Nagetsi nisu igrali odbranu, posebno u trećem kvartalu kada su Netsi ubacili čak 42 poena.

Majkl Porter Džunior (bivši igrač upravo Denvera) je bio najefikasniji pojedinac sa 27 poena, 11 skokova i 5 asistencija, dok je Noa Klauni postigao 22 uz 6 skokova, Tomas i Šarp su dodali po 17, a Jegor Djomin i Zair Vilijams po 13 poena.

