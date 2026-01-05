Slušaj vest

Pobeda s potpisom Nikole Jovića. Majami je bio bolji od Nju Orleansa sa 125:106, a poseban utisak ostavio je srpski as.

Naime, u momentima kada se lomio meč Nikola je dao ogroman dopirnos i rezultat toga je važna pobeda.

Na kraju je Jović stao na 19 poena uz šest skokova, tri asistencije, tri ukradene lopte i dve blokade. Sjajan učinak u svim statističkim kategorijama.

Nikola Jović Foto: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Norman Pauel je bio najefikasniji u redovima domaćina sa 34 poena uz čak devet ubačenih šuteva za tri poena. Kod Pelikansa je jedini vredan pomena bio je Trej Marfi sa 27 poena.

Majami je sada na poziciji šest, a ako nastave ovako mogu i još koji korak gore na tabeli Istočne konferencije.

Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia