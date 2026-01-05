Slušaj vest

Pobeda s potpisom Nikole Jovića. Majami je bio bolji od Nju Orleansa sa 125:106, a poseban utisak ostavio je srpski as

Naime, u momentima kada se lomio meč Nikola je dao ogroman dopirnos i rezultat toga je važna pobeda.

Na kraju je Jović stao na 19 poena uz šest skokova, tri asistencije, tri ukradene lopte i dve blokade. Sjajan učinak u svim statističkim kategorijama.

Nikola Jović
Nikola Jović Foto: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

 Norman Pauel je bio najefikasniji u redovima domaćina sa 34 poena uz čak devet ubačenih šuteva za tri poena. Kod Pelikansa je jedini vredan pomena bio je Trej Marfi sa 27 poena.

Majami je sada na poziciji šest, a ako nastave ovako mogu i još koji korak gore na tabeli Istočne konferencije. 

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča

Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ne propustiteKošarkaJOVIĆ ODLIČAN, ALI NEDOVOLJNO ZA POBEDU... Majami pao pred Minesotom
Nikola Jović
KošarkaBLEDA PARTIJA NIKOLE JOVIĆA! Srbin imao užasno šutersko veče, Majami nekako izvukao pobedu! (VIDEO)
Nikola Jović u dresu Majamija
KošarkaSRBIN POSLE NESTVARNE PARTIJE OTVORIO DUŠU: Porodica mi je pomogla da se vratim na pravi put!
Nikola Jović
KošarkaAUUU, KAKVA PARTIJA JOVIĆA - JEDNA OD NAJBOLJIH U SEZONI! Pogledajte kako je mladi srpski košarkaš zatrpao koš vicešampiona! (VIDEO)
Nikola Jović
KošarkaSrbin blistao u trijumfu Hita: Pogledajte fotografije Nikole Jovića sa utakmice Majami - Indijana! (GALERIJA)
Nikola Jović

Ana Ivanović u izazovnom izdanju Izvor: Instagram