Uz 19 poena, mladi košarkaš je imao i odličan učinak po pitanju ukradnih lopti, asistencija, blokada...
Košarka
MAGIJA U REŽIJI NIKOLE JOVIĆA: Fantastičan meč za srpskog asa - impresivne brojke (VIDEO)
Slušaj vest
Pobeda s potpisom Nikole Jovića. Majami je bio bolji od Nju Orleansa sa 125:106, a poseban utisak ostavio je srpski as.
Naime, u momentima kada se lomio meč Nikola je dao ogroman dopirnos i rezultat toga je važna pobeda.
Na kraju je Jović stao na 19 poena uz šest skokova, tri asistencije, tri ukradene lopte i dve blokade. Sjajan učinak u svim statističkim kategorijama.
Nikola Jović Foto: Megan Briggs / Getty images / Profimedia
Norman Pauel je bio najefikasniji u redovima domaćina sa 34 poena uz čak devet ubačenih šuteva za tri poena. Kod Pelikansa je jedini vredan pomena bio je Trej Marfi sa 27 poena.
Majami je sada na poziciji šest, a ako nastave ovako mogu i još koji korak gore na tabeli Istočne konferencije.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši