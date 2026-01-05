Slušaj vest

Vašington polako klizi ka zvanju najgoreg tima u NBA ligi. Kako igraju - jako su blizu tog "dostignuća". Mada bilo je nagoveštaja da će da uđu u seriju dobrih rezultata, ali kratko je trajala nada.

Minesota je u gostima bila ubedljiva protiv Vašingtona sa 141:115.

Entoni Edvards je sa 35 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu, dok je Džulijus Rendl dodao 22.

Na drugoj strani, Si Džej Mekolum je predvodio Vašington, dok je srpaki košarkaš Tristan Vukčević upisao osam poena i po dva skoka i asistencije.

Vašington je na skoru od devet pobeda i čak 25 poraza. Samo tri tima imaju slabiji učinak od njih.

Tristan Vukčević Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Tristan Vukčević
Tristan Vukčević NBA
Tristan Vukčević
Tristan Vukčević