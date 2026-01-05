Slušaj vest

Tonje Džekiri potpisaće ugovor sa Partizanom, saznaje Kurir. Zvanična potvrda iz Humske očekuje se u narednih nekoliko časova.

Nigerijac dolazi iz CSKA, a ove sezone ne može da se pohvali nekim ozbiljnim brojkama - imao je samo 7,7 poena i 4,7 skokova. Naravno, to ne znači da se radi o lošem igraču, naprotiv. Čini se da će ovo biti pravo pojačanje za Partizan.

Iskusni centar studirao je na univerzitetu Majami, a karijeru započeo je 2016. godine u turskoj Bandirmi. Zatim je igrao za Ostende, Gazijantep, Asvel, Baskoniju, Uniks i Fenerbahče, da bi od pre dve godine bio član CSKA.

1/7 Vidi galeriju Tonje Džekiri - bišvi as CSKA Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Sada je došlo vreme za rastanak sa "armejcima" i put u Beograd.

- Toni je bio jedna od ključnih figura u našim šampionskim poterama u poslednje dve sezone, mnogo cenimo njegov doprinos uspesima CSKA. Dokazao je da je sjajan igrač, sjajan saigrač i ljubimac navijača. Hvala za godine u CSKA i želim mu mnogo sreće i uspeha u novoj sredini - rekao je Andrej Vatutin, prvi čovek Armejaca.

Džekiri dolazi kao zamena za Tajrika Džonsa koji za obeštećenje od 550.000 dolara karijeru nastavlja u Olimpijakosu. Zanimljivo, već za sedam dana čeka ga sa tim klubom gostovanju u Pioniru ekipi Partizana.