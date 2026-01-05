Slušaj vest

Partizan je u jutarnjim časovima objavio saopštenje u kom je potvrdio da je došlo do rastanka sa Tajrikom Džonsom, kontroverznim košarkašem srpskog kluba.

- Tajrik Džons više neće nositi dres KK Partizan. Nakon sinoć postignutog sporazuma, igrač će dobiti priliku da karijeru nastavi u drugom klubu, dok će crno-belima pripasti odgovarajuća novčana kompenzacija na ime obeštećenja - stoji u saopštenju kluba i dodaje se:

- KK Partizan želi Tajriku sreću u nastavku karijere i okreće se ka drugim rešenjima na košarkaškom tržištu.

1/6 Vidi galeriju Tajrik Džons Foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia, Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi klub Tajrika Džonsa je grčki Olimpijakos. Zanimljivo, već za sedam dana čeka ga sa tim klubom gostovanju u Pioniru ekipi Partizana.