Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su na svom terenu slavili protiv Memfisa sa 120:114, predvođeni Lukom Dončićem koji je upisao 36 poena uz devet skokova i osam asistencija.

Lebron Džejms je pobedi Lejkersa doprineo sa 26 poena i deset asistencija, a isti broj poena postigao je i Džejk Laravija. U poraženom timu najefikasniji je bio Džejlen Vels sa 23 poena.

Što se preostalih mečeva tiče: Finiks je na svom terenu pobedio Oklahomu sa 108:105 trojkom Devina Bukera sekund pre kraja, dok je Milvoki kao gost slavio protiv Sakramenta sa 115:98 uz 37 poena Janisa Adetokunba.

