Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su na svom terenu slavili protiv Memfisa sa 120:114, predvođeni Lukom Dončićem koji je upisao 36 poena uz devet skokova i osam asistencija.

Lebron Džejms je pobedi Lejkersa doprineo sa 26 poena i deset asistencija, a isti broj poena postigao je i Džejk Laravija. U poraženom timu najefikasniji je bio Džejlen Vels sa 23 poena.

Što se preostalih mečeva tiče: Finiks je na svom terenu pobedio Oklahomu sa 108:105 trojkom Devina Bukera sekund pre kraja, dok je Milvoki kao gost slavio protiv Sakramenta sa 115:98 uz 37 poena Janisa Adetokunba.

Pogledajte tu trojku Bukera:

Ne propustiteKošarkaLUKA I LEBRON UNIŠTILI MEMFIS! Navijači Lejkersa dočekali strašnu partiju tandema Dončić - Džejms!
Lebron Džejms i Luka Dončić
KošarkaŽESTOKI UDAR NA LUKU DONČIĆA! Legendarni košarkaš poludeo u prenosu uživo kada je video šta Slovenac radi
Luka Dončić
KošarkaDONČIĆ PREDVODIO LEJKERSE U LEBRONOVOM ROĐENDANSKOM DEBAKLU! Katastrofa za Luku i ekipu za kraj godine
Luka Dončić i Lebron Džejms
KošarkaMAGIJA LUKE DONČIĆA! Zatrpao koš Kingsa, pa nestvarnom asistencijom bacio Amere u trans: Ovo nismo videli od Medžika! (VIDEO)
Luka Dončić

Ana Ivanović u izazovnom izdanju Izvor: Instagram