DENVER SE RASPAO BEZ JOKIĆA, ADELMAN BESAN KAO RIS! Trener Nagetsa žestoko kritikovao svoje igrače posle sramotne partije: "Možemo da imamo sve ove izgovore..."
Košarkaši Bruklin Netsa pobedili su Denver Nagetse rezultatom 127:115. To bi u normalnim okolonostima bilo veliko iznenađenje, ali ovako... I nije.
Naime, Nikola Jokić je povređen, kao i Kameron Džonson, Jonas Valančijunas, Kristijan Braun i Tamar Bejts. Naravno, zna se koji izostanak je ubedljivo najveći problem.
Nakon poraza, trener Denvera Dejvid Adelman izneo je niz kritika na račun svojih košarkaša.
- Naša energija na početku utakmice bila je mlaka, sramotna - rekao je Adelman i nastavio:
- Mislim da smo je kasnije malo podigli, ali tada je utakmica već izmakla kontroli. (Netsi) su počeli da se osećaju dobro. Momci su počeli da pogađaju trojke. … Ne možete da uđete u utakmicu s neprofesionalnim pristupom, a mi smo to uradili. Sami smo sebe doveli u težak položaj. Ovo je NBA. Svi mogu da se ‘zapale’.
Tvrdio da njegova ekipa večeras nije bila spremna za utakmicu.
- Možemo da imamo sve ove izgovore o tome da se momci tek vraćaju, da je rotacija drugačija, sve te gluposti. Ali suština je da nismo bili spremni da igramo. A kada niste spremni, ovakve stvari se dešavaju.
Govorio je Adelman o igračima koji se oporavljaju od povreda.
- Moram da budem oprezan sa Džamalom - rekao je Adelman. Moram da budem oprezan i sa CB-om i Aronom. Vratili su se i mislim da su u nekim trenucima izgledali dobro, a u drugim veoma umorno. Očigledno je da nisu igrali veoma dugo. Tako da je tu bilo i dobrog i lošeg. Ali da, moramo ozbiljno da razmotrimo sutrašnji dan.