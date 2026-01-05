Slušaj vest

Košarkaši Mege pobedili su u Beogradu Beč 100:98 (30:26, 20:23, 26:29, 24:20), u utakmici 13. kola Grupe B u ABA ligi.

Svi igrači Mege upisali su se među strelce, a najefikasniji je bio Savo Drezgić sa 21 poenom, uz sedam asistencija i četiri skoka. Urban Kroflič postigao je 13 poena, a Bogoljub Marković 12 poena, uz 16 skokova i pet asistencija.

Asim Đulović i Lazar Gačić dodali su po 11 poena.

U ekipi Beča Sulejman Bum postigao je 24 poena, uz osam asistencija, pet skokova i tri ukradene lopte. Luka Ašćerić imao je 14 poena i pet skokova, a Gregor Glas 14 poena.

Rašid Mahalbašić postigao je 12 poena, uz osam asistencija i četiri skoka, a sa 12 poena i četiri skoka utakmicu je završio Semjuel Hanter.

Na tabeli Grupe B Mega je šesta sa četiri pobede i osam poraza, a Beč je poslednji sa dve pobede i devet poraza.

U sledećem kolu Mega će biti slobodna, a Beč će dočekati Cedevita Olimpiju.