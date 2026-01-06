Zbog povrede kolena nije mogao da pomogne ekipi na parketu, ali je zlata vrednim savetima pogurao saigrače do trijumfa.
NIKOLA JOKIĆ U ULOZI TRENERA! Kamera zabeležila zanimljivu scenu na klupi Denvera: Srbin davao instrukcije saigraču, ovaj izdominirao na terenu! (VIDEO)
Pravo čudo napravio je Denver prethodne noći, pošto je bez kompletne startne petorke uspeo da zabeleži trijumf na gostovanju u Filadelfiji.
Bez svojih najvećih zvezda, Nikole Jokića i Džamala Mareja, Nagetsi su posle produžetka srušili Filadelfiju rezultatom 125:124.
Detalji sa utakmice Filadelfija - Denver Foto: Mitchell Leff / Getty images / Profimedia
Zbog povrede kolena Nikola nije mogao da predvodi tim na parketu, ali je zato bio izuzetno aktivan na klupi.
U jednom momentu kamera je uhvatila Srbina kako daje instrukcije Pejtonu Votsonu, koji upija njegove reči.
Čini se da su Jokićevi saveti bili zlata vredni, pošto je Votson odigrao jednu od najboljih partija u sezoni. Meč je završio sa 24 poena, sedam skokova i četiri asistencije.
