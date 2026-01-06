Slušaj vest

Pravo čudo napravio je Denver prethodne noći, pošto je bez kompletne startne petorke uspeo da zabeleži trijumf na gostovanju u Filadelfiji.

Bez svojih najvećih zvezda, Nikole Jokića i Džamala Mareja, Nagetsi su posle produžetka srušili Filadelfiju rezultatom 125:124.

Detalji sa utakmice Filadelfija - Denver Foto: Mitchell Leff / Getty images / Profimedia

Zbog povrede kolena Nikola nije mogao da predvodi tim na parketu, ali je zato bio izuzetno aktivan na klupi.

U jednom momentu kamera je uhvatila Srbina kako daje instrukcije Pejtonu Votsonu, koji upija njegove reči.

Čini se da su Jokićevi saveti bili zlata vredni, pošto je Votson odigrao jednu od najboljih partija u sezoni. Meč je završio sa 24 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

Ne propustiteKošarkaDENVER BEZ JOKIĆA I POLA TIMA NAPRAVIO ČUDO U FILADELFIJI! Embid zakasnio sa rampom, desetkovani Nagetsi slavili posle drame i produžetka! (VIDEO)
Denver Nagets
KošarkaKAKO IZGLEDAJU DENVER NAGETSI BEZ NIKOLE JOKIĆA?! Četa Dejvida Adelmana sve iznenadila, ali je jedan detalj PRESUDIO! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaNIKOLA JOKIĆ DOBIO NOVE LOŠE VESTI! Povređeni Srbin ovo nikako nije želeo da čuje!
Nikola Jokić
Košarka"BLA, BLA, BLA... SVI IZGOVORI OVOG SVETA!" Trener Denvera dobio pitanje o Jokiću, pa digao glas kao nikada do sada: "Frustrirajuće je..."
Nikola Jokić i Dejvid Adelman

Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium