Pravo čudo napravio je Denver prethodne noći, pošto je bez kompletne startne petorke uspeo da zabeleži trijumf na gostovanju u Filadelfiji.

Zbog povrede kolena Nikola nije mogao da predvodi tim na parketu, ali je zato bio izuzetno aktivan na klupi.

U jednom momentu kamera je uhvatila Srbina kako daje instrukcije Pejtonu Votsonu, koji upija njegove reči.

Čini se da su Jokićevi saveti bili zlata vredni, pošto je Votson odigrao jednu od najboljih partija u sezoni. Meč je završio sa 24 poena, sedam skokova i četiri asistencije.