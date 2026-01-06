Na 11 sekundi pre kraja, pri rezultatu 124:123 u korist domaćina, Spenser Džons je zalepio rampu Džoelu Embidu. Lopta je došla do iskusnog Krisa Brauna koji se stuštio ka košu Filadelfije. Jurio ga je Embid, uspeo je i da ga izblokira, ali prekasno. "Goaltending" pravilo rešilo je pitanje pobednika. Lopta je pre rampe Kamerunca dodirnula tablu i Denveru su upisani poeni za 125:124.