Prisetio se čuvene pobede nad Jutom, koju su Nagetsi svojevremeno ostvarili sa sedam igrača u rotaciji. Međutim, za razliku od ovog meča, tada su u ekipi imali najboljeg na planeti koji je sav teret izneo na svojim leđima.

"Znate, Jok je igrao u Juti kada nas je bilo sedmorica. To nije ono što je ovo bilo večeras. Ovo je bila grupa momaka koja je pronašla način da to uradi sa borbenošću, trudom i pravovremenim pogađanjem šuteva. I mislim da je to nešto o čemu će, kada budu stariji, za 20 godina od sada, verovatno popiti pivo i pričati o ovome", dodao je trener Denvera.