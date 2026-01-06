Slušaj vest

Pravo čudo napravili su Nagetsi prethodne noći, pošto su bez kompletne startne petorke uspeli da zabeleže trijumf na gostovanju u Filadelfiji.

Oslabljeni Denver savladao je posle produžetka Seventisikserse rezultatom 125:124.

Detalji sa utakmice Filadelfija - Denver Foto: Mitchell Leff / Getty images / Profimedia

Posle čudesnog trijumfa trener Adelman nije mogao da sakrije zadovoljstvo.

Prisetio se čuvene pobede nad Jutom, koju su Nagetsi svojevremeno ostvarili sa sedam igrača u rotaciji. Međutim, za razliku od ovog meča, tada su u ekipi imali najboljeg na planeti koji je sav teret izneo na svojim leđima.

"Ova pobeda je drugačija... Ona je jedinstvena zato što naš najbolji igrač nije igrao" aludirao je Adelman na odsustvo Jokića.

"Znate, Jok je igrao u Juti kada nas je bilo sedmorica. To nije ono što je ovo bilo večeras. Ovo je bila grupa momaka koja je pronašla način da to uradi sa borbenošću, trudom i pravovremenim pogađanjem šuteva. I mislim da je to nešto o čemu će, kada budu stariji, za 20 godina od sada, verovatno popiti pivo i pričati o ovome", dodao je trener Denvera.

