Košarkaši Portlanda pobedili su na svom terenu Jutu rezultatom 137:117.

Deni Avdija, sin legende Crvene zvezde Zufera Avdije, odigrao je jedan od najboljih mečeva u karijeri i bio je među najzaslužnijima za ubedljiv trijumf Portlanda.

Reprezentativac Izraela je za 29 minuta na parketu upisao 33 poena, devet asistencija i osam skokova! Istakao se i Šejdon Šerp sa 29 poena i sedam asistencija, Donovan Klingan upisao je dabl-dabl sa 12 poena i 17 skokova.

U ekipi Jute najefikasniji je bio Lauri Markanen sa 22 poena, dok je Jusuf Nurkić zabeležio 21 poen i 12 skokova po povratku na teren nakon što je propustio dve utakmice zbog uganuća prsta na levoj nozi. Juta je pretrpela četvrti uzastopni poraz i osmi u poslednjih deset mečeva.

Portland je deveti u Zapadnoj konferenciji sa 17 pobeda i 20 poraza, a Juta je 13. u istoj konferenciji sa skorom 12/23.