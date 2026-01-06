Slušaj vest

Najatraktivniji potez prethodne noći u NBA ligi izveo je košarkaš Šarlot Hornetsa Lamelo Bol.

Hornetsi su priredili veliko iznenađenje, pošto su na gostujućem terenu deklasirali aktuelnog šampiona Oklahomu rezultatom 124:97.

Meč je obeležio čudesan potez prve zvezde Hornetsa Lamela Bola.

Dobio je nezgodan pas u poslednjim sekundama jednog bezidejnog napada, delovalo je da je u bezizlaznoj situaciji, ali uspeo je Lamelo da izvede čudo.

Sa jedne noge, iz ćoška, u padu, bacio je loptu ka košu i pogodio uz zvuk sirene.

Njegov potez ekspresno je postao hit na društvenim mrežama. Kada pogledate snimak biće vam jasno i zašto...

Genijalan potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium