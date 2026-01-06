Neverovatno šta je ubacio Lamelo Bol.
KAKO, ČOVEČE? KAKO? Luđi koš od ovoga nećete videti: Sa jedne noge, u padu, iz ćoška - na isteku napada! (VIDEO)
Najatraktivniji potez prethodne noći u NBA ligi izveo je košarkaš Šarlot Hornetsa Lamelo Bol.
Hornetsi su priredili veliko iznenađenje, pošto su na gostujućem terenu deklasirali aktuelnog šampiona Oklahomu rezultatom 124:97.
Meč je obeležio čudesan potez prve zvezde Hornetsa Lamela Bola.
Dobio je nezgodan pas u poslednjim sekundama jednog bezidejnog napada, delovalo je da je u bezizlaznoj situaciji, ali uspeo je Lamelo da izvede čudo.
Sa jedne noge, iz ćoška, u padu, bacio je loptu ka košu i pogodio uz zvuk sirene.
Njegov potez ekspresno je postao hit na društvenim mrežama. Kada pogledate snimak biće vam jasno i zašto...
